سريلانكا... القبض على داعية يشتبه بصلته بالتفجيرات

ألقت الشرطة في سريلانكا، القبض على داعية درس العلوم الدينية في السعودية، وذلك للاشتباه بصلات تجمعه بزهران هاشم، المشتبه بالتخطيط لتفجيرات عيد الفصح.

وذكرت "رويترز" إن بعض المراقبين يرون أن ذلك سيسلط الضوء على نفوذ التيار السلفي الوهابي المتزايد بين المسلمين في الجزيرة.

© AP Photo / Eranga Jayawardena سريلانكا تفرض حظرا للتجوال بمدينة نيجومبو وتحجب وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضحت الوكالة أن الداعية المعتقل يدعى محمد علي يار (60 سنة)، وهو مؤسس مركز الإرشاد الإسلامي، الذي يضم مسجدا ومدرسة دينية ومكتبة في بلدة كاتانكودي، التي نشأ فيها زهران، ويمثل المسلمون أغلبية فيها، وتقع على الساحل الشرقي لسريلانكا.

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت أن بعض المشتبه بهم في الهجمات التي شهدتها البلاد في عيد الفصح، تم القبض عليهم وأن الباقين تم قتلهم.

نقلت "رويترز"، عن القائم بأعمال قائد الشرطة السريلانكية قوله، أن جميع المشتبه في مشاركتهم في الهجمات، أو المرتبطين بهم بشكل مباشر تم قتلهم أو القبض عليهم.