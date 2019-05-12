وزير المالية التركي يأمل باقتصار تداعيات أزمة العملة على فصلي انكماش

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الأحد إنه يأمل بأن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.

وأبلغ الوزير قناة "سي.إن.إن" أن التضخم والتوظيف في تركيا سيتجهان صوب "مستوى أفضل" حتى نهاية 2019. نقلا عن "رويترز".

كان الاقتصاد التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30% من قيمتها العام الماضي.

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هذا وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، بسبب قرار تركيا شراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية.