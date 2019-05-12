إيران توضح فحوى الرسالة للاتحاد الدولي للجودو وتفند مزاعم اللعب مع الإسرائيليين

تداولت الصحف الإسرائيلية أنباء عن تعهد اللجنة الأولمبية الإيرانية أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأولمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان، من ضمنهم الرياضيون الإسرائيليون.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" وبعد متابعتها لنص الرسالة الرسمية المرسلة إلى الاتحاد الدولي للجودو في 8 مايو/ أيار الجاري، التي بعثها كل من رئيس الاتحاد الإيراني للجودو ورئيس اللجنة الاولمبية الإيرانية، تبين لديها أنه لم ترد بتاتا موافقة إيران على اللعب مع لاعبين إسرائيليين.

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واكتفت الرسالة حصرا بالالتزام بميثاق الاتحاد الدولي للجودو وبمبدأ عدم التمييز ولم تتطرق الرسالة بأي شكل من الأشكال لمواجهة لاعبي "إسرائيل" بل لم تذكر أي بلد آخر لا من قريب ولا من بعيد، كما أن مصطلح "دولة" لم يرد في النص المرسل نهائيا.

ومن المعروف أن إيران لا تعترف بإسرائيل، ويمتنع لاعبوها عن مواجهة اللاعبين الإسرائيليين.