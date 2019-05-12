الولايات المتحدة تبحث عن بدل للمحركات الروسية

وفقًا لقناة أر تي، فإن الهدف الرئيسي لطلب سلاح الجو في البلاد هو العثور على مقاولين يضمنون إيصال أقمار نظام الأمن القومي إلى المدار المطلوب "في الوقت المحدد وبموثوقية عالية".

"أولويات هذا النهج هي: ضمان الوصول إلى الفضاء، وضمان التنفيذ الناجح للمهام، وعدم استخدام أنظمة محركات "إر دي-180" الروسية، وتخفيض أسعار البرامج، وتخفيض تكلفة دمج القمر الصناعي والصعوبات المرتبطة بالتعديلات، وكذلك تخصيص الأموال في الوقت المناسب وشراء خدمات الإطلاق".

سيتم إبرام عقدين في إطار المناقصة، يبدأ سريانهما من عام 2020 إلى 2024.

وقال قائد قيادة سلاح الجو الأمريكي الجنرال جون ريمون في 3 أبريل، خلال جلسات الاستماع في مجلس النواب، إن أمريكا ستتوقف عن شراء محركات الصواريخ الروسية "إر دي-180" بعد عام 2022.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن ثقته في أن الجيش لن يواجه مشاكل في إنشاء محرك أمريكي وأن وزارة الدفاع الأمريكية ليس لديها خطط احتياطية في حالة الفشل.

وتستخدم الولايات المتحدة، منذ عام 1997 ، المحركات الروسية في صواريخ أطلس 5 الخاصة بها، ولم تنجح محاولات إنشاء نظائر لها خاصة بها. في عام 2015 ، حظر الكونغرس شراء هذه المكونات، نظرًا لتفاقم الأزمة في العلاقات الأمريكية الروسية، لكنه أزال القيود في وقت لاحق بسبب عدم القدرة على إيجاد بديل لها.

منذ ذلك الحين، تم تسليم الولايات المتحدة 17 محركًا صاروخيًا.