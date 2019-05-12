بومبيو يكشف عن هدف العقوبات ضد إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن أحدا تغيير في سلوك القيادة الإيرانية.

وقال:

"لن نخطئ في التقدير، هدفنا ليس الحرب، وهدفنا هو تغيير سلوك القيادة الإيرانية، نأمل أن يحصل الشعب الإيراني على ما يريد وما يستحقه".

وأشار وزير الخارجية أن القوات التي تستخدمها واشنطن في المنطقة ضرورية لتكون جاهزة "للرد" في حال حدوث "أمر ما"، على حد قوله.

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وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لنشر أنظمة إضافية للدفاع الجوي باتريوت" في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجه برد مؤلم يبعث على الندم.