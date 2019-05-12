وزير الطاقة الإسرائيلي: إيران قد تستهدف إسرائيل عبر حزب الله أو الجهاد

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس من إمكانية قيام إيران بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل من خلال حزب الله اللبناني أو حركة الجهاد الإسلامي، وذلك على ضوء التصعيد الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مؤخرا.

القدس — سبوتنيك. وقال شتاينتس، في تصريحات لموقع صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية اليوم الأحد، إن "الأمور آخذة بالتصعيد، ولا يمكنني استثناء أي شيء من الاحتمالات، إيران قد تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وأضاف الوزير شتاينتس "لا استبعد هجوم إيراني من خلال "حزب الله" أو "الجهاد الإسلامي".

© AP Photo / Vahid Salemi الحرس الثوري الإيراني: الوجود العسكري الأمريكي في الخليج أصبح فرصة

وتابع شتاينتس، وهو قيادي بحزب الليكود وعضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، "العقوبات الأمريكية قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني — ومن المرتقب ظهور موجة احتجاجات جديدة هناك أشد من سابقتها".

هذا، وسرعت الولايات المتحدة من وتيرة حشد مزيد من القوات في الخليج. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون" التي تضم على متنها قوات من مشاة البحرية "المارينز" وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحركات وسط تقارير تفيد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إيران حملت صواريخ باليستية قصيرة المدى على قوارب بمحاذاة سواحلها على الخليج.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن البيت الأبيض أجرى اتصالا برئاسة سويسرا التي ترعى مصالح أمريكا في إيران وأعطاها رقم هاتف يتيح للإيرانيين التواصل مع البيت الأبيض مباشرة في حال أرادوا التفاوض.

وردا على مبادرة ترامب، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أمس إن "إرسال رقم الهاتف لا يحل مشكلة العلاقات الثنائية بين البلدين، لديهم أرقام اتصالاتنا إذا اقتضت الضرورة".