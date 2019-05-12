هجوم على كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو يسقط 6 قتلى

وقال رئيس بلدية دابلو عثمان زونغو، لوكالة "فرانس برس"، إنه "في حوالي الساعة التاسعة صباحا، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية. وبدأوا في إطلاق النار عندما حاولت الجماعة الفرار".
وقال زونجو إن المهاجمين أضرموا النار في الكنيسة والعديد من المتاجر ومقهى صغير قبل التوجه إلى المركز الصحي المحلي، وقاموا بنهبه وأحرقوا سيارة رئيسة الممرضات.
وقال مصدر أمني إن ما بين 20 و30 مسلحا نفذوا الهجوم.
ويعتبر هجوم الأحد هو الأحدث في سلسلة تم تنفيذها ضد الكنائس في بوركينا فاسو، حيث أنه في يوم الأحد الماضي، قتل مسلحون خمسة أشخاص في هجوم على كنيسة بروتستانتية في بلدة شمالية صغيرة.
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