زلزال قوي يضرب بنما

ضرب زلزال قوي، اليوم الأحد 12 مايو / آيار، سواحل بنما، بحسب هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية.

© Sputnik . Valeriy Shustov زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية

وقالت الهيئة إن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع، اليوم الأحد، على بعد 48 كيلومترا شمال غربي مدينة ديفيد الساحلية في بنما، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وذكرت إن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، أو عن حجم الأضرار المادية، التي تسبب فيها الزلزال.