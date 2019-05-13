قرار اتخذته إيران... ودعوة إلى السعودية والإمارات وقطر أن يفعلوا مثلها

اتخذت إيران قرارا جديدا اليوم، وسط دعوات دولية لدول السعودية والإمارات وقطر أن يفعلوا مثلها.

وحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء، وافق مجلس الشورى الإسلامي على مشروع قانون منح الجنسية لأولاد الأم الإيرانية المتزوجة من غير إيراني.

البرلمان الإيراني يصوت لمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب https://t.co/SSRpaz119L pic.twitter.com/4WEzxRRpN8 — إرم نيوز (@EremNews) May 12, 2019

وأكدت الوكالة أن القرار حصل على 188 صوتا من أصل 226، فيما عارض القرار 20 نائبا.

وحسب مشروع القانون، فمنح الجنسية سيتم للأبناء عند بلوغهم 18 عاما.

ودعت سارا ليا، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتش ووتش"، أن تحذو المملكة العربية السعودية، ولبنان وقطر والإمارات والأردن مثل إيران.

Huge and welcome news to see #Iran finally allowing women to pass citizenship to their children — after years of campaigning by activists. Looking to other #MENA states to do same, eg #Jordan #Lebanon #Saudi #UAE #Qatar… https://t.co/95WJ8LXmGk — Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) May 12, 2019

وقال سار نرحب كثيرا، بما فعلته إيران من منح الجنسية للأبناء من الأمهات الإيرانيات، بعد أعوم من حملات النشطاء".