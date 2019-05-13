تحرك مفاجئ من "فيسبوك"... حذف حسابات يتابعها أكثر من مليوني شخص

حذفت شركة "فيسبوك" عددا من الحسابات الإيطالية من على منصتها نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين 13 مايو/ آيار، إن الاتحاد الأوروبي حذر من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH استطلاع: حزب المحافظين في بريطانيا يتراجع في الانتخابات الأوروبية

وحثت المفوضية الأوروبية في أبريل / نيسان شركات "غوغل" و" فيسبوك " و"تويتر" على بذل المزيد للتصدي للأخبار الكاذبة قبل الانتخابات.

وذكر متحدث باسم "فيسبوك" في إيطاليا: "حذفنا سلسلة من الحسابات الكاذبة والمتكررة، التي خرقت سياساتنا المتعلقة بالمصداقية بسبب انتهاك اللوائح الخاصة بتغيير الأسماء".

وقال، في بيان بالبريد الإلكتروني: "اتخذنا أيضا إجراء ضد بعض الصفحات التي دأبت على نشر معلومات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن تحقيقا أجرته مجموعة آفاز النشطة على الإنترنت كان الدافع وراء اتخاذ القرار.

ولفتت "رويترز" إلى قول "آفاز"، إن "فيسبوك" حذفت 23 حسابا إيطاليا يتابعهم أكثر من 2.46 مليون شخص كانت تنشر معلومات كاذبة، مشيرة إلى أن تلك الحسابات تضم محتويات مثيرة للانقسام بشأن قضايا مثل الهجرة والأمصال بالإضافة إلى معاداة السامية.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف مليون حساب، من التي تم حذفها كانت تدعم إما حركة (5- نجوم) أو الرابطة، الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم في روما.

وتعهدت منصات التواصل الاجتماعي في أكتوبر/ تشرين الأول بالتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة حرصا منها على تجنب التعرض للوائح تنظيمية مشددة، وقال المتحدث باسم "فيسبوك" إنهم ملتزمون بحماية سلامة الانتخابات داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم بأسره.