بومبيو يلغي زيارته إلى موسكو خلال رحلته إلى روسيا

قرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلغاء زيارته إلى موسكو خلال رحلته إلى روسيا، لكن سيلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي. وفقاً لوكالة فرنس بريس.

موسكو، 13 مايو — سبوتنيك. وقالت الوكالة بالإشارة إلى ممثل في وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين، إن بومبيو غادر من قاعدة أندروز المشتركة القريبة من واشنطن في طريقه إلى بروكسل، وسيعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى اليوم الاثنين قبل أن يتوجه إلى روسيا.

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور موسكو وسوتشي في الفترة من 12 إلى 14 أيار / مايو ويلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.