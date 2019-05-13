رئيس "الأمن القومي" الإيرانية: "مخربون من دولة ثالثة" قد يكونون وراء هجمات الفجيرة

قال حشمت الله فلاحت بيشه، عضو البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، إن "مخربين من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجمات التي وقعت قرب ميناء الفجيرة في الإمارات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قوله: "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".

© REUTERS / Faisal Nasser وزير الطاقة السعودي: ناقلتان سعوديتان تعرضتا لهجوم تخريبي قرب الإمارات أمس

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن، في وقت سابق، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرب إمارة الفجيرة، صباح أمس الأحد.

وتابع الوزير: "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية"، مشيرا إلى أنه "لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".