الخارجية البريطانية: نشعر بقلق بالغ إزاء مخاطر نشوب صراع بشأن إيران

قال وزير الخارجية البريطاني جريمي هات، اليوم الاثنين، إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء مخاطر نشوب صراع بشأن إيران.

© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad إيران تهدد أوروبا بـ"خطوة أخرى" إذا لم تف بالتزاماتها النووية

كما حذر هانت من مخاطر نشوب صراع غير مقصود بين إيران والولايات المتحدة بسبب الاتفاق النووي، وفقا لـ "رويترز".

وقال هنت للصحفيين في بروكسل: "نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود". وأضاف أنه يجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي.

وقد أبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/أيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.