إيران ترحب بانسحاب "الحوثيين" من الحديدة وموانئها

رحبت إيران، اليوم الاثنين، بانسحاب قوات جماعة "أنصار الله" وحلفائهم، من مدينة الحديدة وموانئها، واصفة ذلك بأنه "عمل بناء".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "الإجراء الذي قامت به حكومة صنعاء في سبيل الحفاظ على اتفاق ستوكهولم دليل إرادة وثبات حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية على الحوار وتنفيذ التزاماتها كما يدل على خرق وعدم التزام التحالف بهذا الاتفاق".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais وفد حوثي يغادر صنعاء للمشاركة في مباحثات مع الحكومة اليمنية بعمان

وأكد موسوي، مجددا، دعم بلاده لاتفاق ستوكهولم، معتبرا أن تنفيذ هذا الاتفاق يعد مقدمة لحل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وتابع موسوي: "على الأمم المتحدة والدول المؤثرة أن تضغط على التحالف السعودي وتطلب منه الالتزام بتعهداتهم والكف عن خروقاتهم التي تؤدي إلى عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وبدأت "أنصار الله"، أول من أمس السبت، تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من موانئ الصليف وراس عيسى والحديدة بإشراف أممي، وسط رفض من الحكومة اليمنية التي اعتبرته مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل رقابة ثلاثية للتحقق من الانسحاب ونزع الألغام.

يذكر أن اتفاقات تم التوصل إليها من جانب الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، في جولة مفاوضات للسلام عقدت بالسويد في ديسمبر الماضي، بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، لكنها لم تنفذ بسبب تباين رؤى الطرفين حول تفاصيلها.