ميغان ماركل تحتفل بأول عيد أم لها بـ "لقطة مميزة" (صورة)

حرصت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، أن تحتفل بأول عيد أم، خاصة بعدما وضعت مولودها الأول خلال الأيام الماضية.

واحتفت "دوقة ساسكس" بعيد الأم، الذي تم الاحتفال به أمس الأحد 12 مايو/أيار، في الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا، بنشرها عبر للقطة مميزة تجمعها بمولودها الأول، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وتظهر في الصورة قدمي "الطفل الملكي" أمام أزهار "Forget-Me-Not" المفضلة لدى حماتها الراحلة، الأميرة ديانا، في حديقة منزل وندسور.

وتأتي الصورة مع تعليق مؤثر، يقول: "علينا الإشادة بجميع الأمهات اليوم، في الماضي والحاضر وأمهات المستقبل، واللواتي فقدن ولكن ذكراهن باقية إلى الأبد، نحن نكرم ونحتفل بكل واحدة منكن. اليوم هو عيد الأم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكينيا واليابان، والعديد من البلدان في جميع أنحاء أوروباـ هذا أول عيد أم تحتفل به دوقة ساسكس".

وأنجبت "دوقة ساسكس" ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، ولدا صبيا صباح يوم الاثنين 6 أيار/ مايو الجاري في مستشفى لندن بورتلاند الشهير.