الرئيس الإسرائيلي يمهل نتنياهو أسبوعين للانتهاء من تشكيل الحكومة

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ظهر اليوم الاثنين، إن "رئيس الدولة روفين ريفيلين استجاب على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنحه مهلة إضافية من أسبوعين، وذلك أجل استكمال تشكيل حكومته الائتلافية الجديدة".
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، وقادة أحزاب أخرى خلال الأسبوع الجاري.
ويمنح القانون رئيس الوزراء المكلف مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية التجديد لأربعة عشر يوما إضافية في حال تعذر تشكيل الحكومة في المدة الزمنية الأولى.
وجرت الانتخابات العامة الإسرائيلية، في التاسع من أبريل/ نيسان الماضي، لاختيار أعضاء الكنيست رقم 21 في تاريخ إسرائيل الذي يمهد لتشكيل الحكومة.
وتصدر حزب الليكود نتائج الانتخابات ما أهل زعيمه بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة لكن ائتلافية لعدم تمكن الحزب من الفوز بنصف عدد مقاعد الكنيست زائد مقعد (60 زائد واحد).
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