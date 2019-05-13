أول تعليق من بريطانيا بشأن سجن مواطنة إيرانية بتهمة التجسس لصالحها

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها "قلقة للغاية" من التقارير التي صدرت اليوم الاثنين، بشأن الحكم الذي أصدرته إيران على امرأة إيرانية بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "لم نتمكن من تأكيد أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة، ونحن نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات"، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Vahid Salemi إيران: السجن 10 سنوات لمواطن بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية، قوله: "صدر حكم على إيرانية كانت مسؤولة بالمجلس البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني… بالسجن 10 سنوات بعد اعترافات واضحة".

من ناحية أخرى عبر اليوم وزير الخارجية البريطاني عن قلق بلاده من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال وزير الخارجية: "قلقون من تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وعلينا التأكد من عودة إيران للاتفاق النووي الذي يحقق الأمن للمنطقة".

وأضاف الوزير البريطاني: "نشعر بقلق بالغ إزاء مخاطر نشوب صراع بشأن إيران. هناك مخاطر من نشوب صراع غير مقصود بين إيران وأمريكا".