أول تعليق من بريطانيا بشأن سجن مواطنة إيرانية بتهمة التجسس لصالحها

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "لم نتمكن من تأكيد أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة، ونحن نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات"، وفقا لـ"رويترز".
من ناحية أخرى عبر اليوم وزير الخارجية البريطاني عن قلق بلاده من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقال وزير الخارجية: "قلقون من تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وعلينا التأكد من عودة إيران للاتفاق النووي الذي يحقق الأمن للمنطقة".
وأضاف الوزير البريطاني: "نشعر بقلق بالغ إزاء مخاطر نشوب صراع بشأن إيران. هناك مخاطر من نشوب صراع غير مقصود بين إيران وأمريكا".
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