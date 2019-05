دافعت عن الحيوان وعرفت بـ"معشوقة الجماهير"... رحيل أيقونة هوليود دوريس داي

© REUTERS / Mario Anzuoni صدمة في العالم العربي بعد رحيل "معشوق الفتيات" لوك بيري

وحسب (أ ف ب) أكدت المؤسسة التي تحمل اسمها خبر رحيل دوريس داي عن عمر ناهز الـ97 عاما.

ولدت دوريس ماري آن فون كابيلهوف في 3 أبريل/ نيسان 1922. وحقّقت النجاح كمغنية في البيغ باند "Big Band" وهي فرقة موسيقية أمريكية اشتهرت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

عرفت داي بتنوع مواهبها فهي ممثلة أفلام وموسيقية ومؤدية في الإذاعة والتلفزيون. وتعد واحدة من أكثر الترفيهيين شعبية في أمريكا حتى اليوم.

BREAKING: Doris Day, beloved actress and animal rights activist, died early Monday at her Calif. home at age 97, AP reports citing her foundation. https://t.co/kdrUxk2XiK pic.twitter.com/LkyeoxO3Mv — NBC News (@NBCNews) May 13, 2019

عرفت داي بشعرها الأشقر وشكلها المثالي وكانت من ممثلات الخمسينيات والستينيات الأكثر شهرة. وكان بإمكانها أن تغني، ترقص وتمثل مسرح وأدوار درامية، لتصير واحدة من نجوم شباك التذاكر في هوليوود.

رصيدها الفنى يشتمل على 39 فيلما وأكثر من 75 ساعة من الأعمال التلفزيونية، وسجلت مايزيد عن 650 عملا غنائيا.

#DorisDay has died at the age of 97. 💔 She was one of a kind. pic.twitter.com/mcOGcZI7vr — Katie Couric (@katiecouric) May 13, 2019

رشحت دوريس داي لجائزة الأوسكار. وحازت على جائزتي الغولدن غلوب وغرامي. كما حازت دوريس داي في 2004 على وسام الحرية في الولايات المتحدة والذي يعد أرفع وسام مدني أمريكي.

في العام 1960 حصلت دوريس داي على جائزة أفضل ممثلة في العام عن دورها في "وسادة الحديث".

أدت العديد من الأغاني مع فرقة براون وأصبحت صوتًا محبوبًا للغاية في أواخر الأربعينيات. والتقت الملحن جولي ستين وشريكه سامي كاهن في عام 1947 اللذان طلبا منها إجراء اختبار الأداء لدورٍ في فيلم Romance on the High Seas. كان أول ظهورٍ لها على الشاشة، وكان له دورٌ كبير، فقد وفر لها فرصة تسجيل أول أغنية لها بشكلٍ منفرد بعنوان It's Magic. وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين أصبحت واحدةً من الممثلات والمطربات الأكثر طلبًا في أمريكا، وكانت محبوبة الجماهير.

I feel absolutely sick. Doris Day was everything that's good in this world. She was a light in the darkness. While we will always have her on celluloid, it's hard to believe that she's truly gone. This one really hurts. #RIP pic.twitter.com/mcHmwFzFP8 — Laura (@shoopdancer2504) May 13, 2019

بعد ذلك شاركت إلى جانب جيمس كاغني في بطولة فيلم سيرة ذاتية بعنوان Love Me or Leave Me في عام 1955، كان يرتكز على قصة حياة روث إيتينغ، وهي مغنيةٌ تحولت من راقصة إلى نجمةٍ سينمائية. وحقق الفيلم نجاحًا باهرًا على جميع الأصعدة، ليصبح أكبر نجاحٍ حدث بالنسبة لدوريس حتى ذلك الحين. ثم مثلت في أكثر أعمالها تميزًا ونجاحًا وهو فيلم Pillow Talk وشارك في بطولته روك هدسون وتوني راندال، ثم شاركت معهما في فيلمين آخرين Lover Come Back في 1961 والثاني بعنوان Send Me No Flowers في 1964.

Doris Day, singer and star of Hitchcock’s THE MAN WHO KNEW TOO MUCH (1956) and PILLOW TALK (1959) with Rock Hudson, has died. She was 97. https://t.co/ZO4VfZSVJG pic.twitter.com/yPS9XqwshU — The Daily (@CriterionDaily) May 13, 2019

استمرت سلسلة نجاحاتها طوال الستينيات وظهرت في العديد من الأفلام الناجحة مثل The Ballad of Josie وWhere Were You When the Lights Went Out و With Six You Get Eggroll، ثم قررت التقاعد في عام 1968.