دول أوروبية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا

ودعا البيان إلى "وقف ذلك التصعيد العسكري، حيث أصبح المدنيون في المنطقة تحت قصف عنيف من النظام السوري وروسيا…فيما كثفت هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى، التي تصنفها الأمم المتحدة كإرهابية، هجماتها".
وقال البيان إن ما وصفه بـ "الهجمة الوحشية من جانب النظام السوري وداعيه على الملايين من المدنيين القاطنين في المنطقة لا تتعلق بمحاربة الإرهاب، بل بالسعي بلا هوادة من جانب النظام لاستعادة السيطرة"، مضيفا أن "العنف الجاري يزيد من المعاناة الشديدة للسوريين في أدلب وحماة".
ودعا البيان "كافة الأطراف إلى تجنب أي هجوم عسكري في المنطقة، والامتثال لالتزامات خفض التصعيد في إدلب".
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