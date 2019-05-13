دول أوروبية تعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في شمال غربي سوريا

دعت دول بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى وقف ما وصفوه بالتصعيد العسكري بمناطق شمال غربي سوريا واحترام اتفاقات وقف التصعيد بمحافظة إدلب، وذلك على خلفية تنفيذ الجيش السوري لعمليات ضد الجماعات المسلحة هناك.

© Sputnik . Murad Saed الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات لـ"النصرة" في ريفي إدلب وحماة

وقال بيان مشترك لتلك الدول، نشره موقع الحكومة البريطانية، إن " دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يشعرون بقلق بالغ حيال التصعيد الحالي للأعمال العدائية في شمال غربي سوريا".

ودعا البيان إلى "وقف ذلك التصعيد العسكري، حيث أصبح المدنيون في المنطقة تحت قصف عنيف من النظام السوري وروسيا…فيما كثفت هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى، التي تصنفها الأمم المتحدة كإرهابية، هجماتها".

وقال البيان إن ما وصفه بـ "الهجمة الوحشية من جانب النظام السوري وداعيه على الملايين من المدنيين القاطنين في المنطقة لا تتعلق بمحاربة الإرهاب، بل بالسعي بلا هوادة من جانب النظام لاستعادة السيطرة"، مضيفا أن "العنف الجاري يزيد من المعاناة الشديدة للسوريين في أدلب وحماة".

ودعا البيان "كافة الأطراف إلى تجنب أي هجوم عسكري في المنطقة، والامتثال لالتزامات خفض التصعيد في إدلب".