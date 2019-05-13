الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي ويتعهد من جانبه بالالتزام الكامل

أكدت المفوضة العليا لشؤون السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، اليوم الاثنين، على أن الاتحاد الأوروبي دائما يشجع على الحوار السياسي حتى مع إيران وسندعم أي فرصة للمفاوضات.

بروكسل _ سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء فعاليات اليوم الأول من اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل: "نحن كاتحاد دائما نشجع الحوار وكان هذا التزامنا حتى مع إيران ولذلك سندعم أي فرصة للمباحثات".

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك "بومبيو سمع منا جيدا اليوم أننا نعيش في لحظة حاسمة وحساسة ومسؤولة وأن نهدأ وأن نتجنب أي تصعيد عسكري محتمل".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أكد اليوم الإثنين أن لطهران الحق في تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني جزئيًا.

وأكد الوزير الروسي عقب لقائه نظيره الصيني أن لطهران الحق في تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني جزئيًا.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" يوم أمس الأحد، إن هدف الولايات المتحدة في إيران ليس الحرب، ولكن أحدا تغيير في سلوك القيادة الإيرانية.

وقال:

"لن نخطئ في التقدير، هدفنا ليس الحرب، وهدفنا هو تغيير سلوك القيادة الإيرانية، نأمل أن يحصل الشعب الإيراني على ما يريد وما يستحقه".

وأشار وزير الخارجية أن القوات التي تستخدمها واشنطن في المنطقة ضرورية لتكون جاهزة "للرد" في حال حدوث "أمر ما"، على حد قوله.