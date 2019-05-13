ترامب يحذر إيران من "الخطأ الفادح"

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، تحذيرا لإيران، قائلا إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تقدم على أي تحرك ضد الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات ومقاتلة أخرى في الخليج العربي.

ووفقا لـ"رويترز"، قال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك "خطأ كبيرا".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بعد الرد الانتقامي... ترامب يحذر الصين: القادم أسوأ

ويأتي تلويح واشنطن بمزيد من الصرامة تجاه إيران، فيما يواصل الجيش الأمريكي حشد قواته في الشرق الأوسط بعدما وردت معلومات استخباراتية عن تحضير إيران لمهاجمة مصالح أمريكية في المنطقة.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت الإمارات عن تعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

وتقع إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة، وهي أحد أكبر مراكز التزود بوقود السفن في العالم.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "4 سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

ولم تصف الإمارات العربية المتحدة طبيعة الهجوم أو تذكر من يقف وراءه.