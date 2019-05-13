ترامب يحذر إيران من "الخطأ الفادح"

ووفقا لـ"رويترز"، قال ترامب للصحفيين، في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك "خطأ كبيرا".
وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت الإمارات عن تعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.
وتقع إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مباشرة، وهي أحد أكبر مراكز التزود بوقود السفن في العالم.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن "4 سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".
ولم تصف الإمارات العربية المتحدة طبيعة الهجوم أو تذكر من يقف وراءه.
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