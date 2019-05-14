بومبيو يطلع زملائه في بروكسل على معلومات تتعلق بـ"مؤمرات" إيران

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني، براين هوك، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، اطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بـ"مؤمرات" إيران خلال اجتماع عقد في بروكسل.

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية العامة عن هوك قوله: إن "إيران تمثل تهديدا متصاعدا، وبدا أن هذه زيارة في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي".

ووفقًا له، أطلع بومبيو الحلفاء "على العديد من خيوط المؤامرة الإيرانية، ولم يرد على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر إيران متورطة في الهجمات على ناقلات النفط في الإمارات، التي أعلن عنها سابقًا.



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وينوي بومبيو زيارة روسيا غدا الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وقد ألغى بومبيو زيارة لموسكو واكتفى بسوتشي، وذهب عوضا عنها إلى بروكسل حيث التقى مسؤولي الناتو.