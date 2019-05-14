نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي قدم خطة عسكرية لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام إمريكية، إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، قدم خطة عسكرية إلى الرئيس دونالد ترامب، لإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "شهد اجتماع للرئيس ترامب بكبار مساعديه للأمن القومي تقديم شانهان للخطة التي تقضي بإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط".

وأضافت الصحيفة، أن " المسؤولين قالوا إن ذلك لا يعني غزوا بري لإيران، الأمر يتطلب المزيد من القوات".

نيويورك تايمز: البيت الأبيض يراجع خططه (العسكرية) ضد #إيران ومن بينها نشر 120 ألف جندي في الشرق الأوسط إذا سارعت طهران خططها النووية أو تهديد القوات. https://t.co/FFKJfcmX7Z — عبدالله آل هيضه (@Ahaydhah) ١٤ مايو ٢٠١٩

وتابعت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت، أن "الخطة وضعت في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية".

ونوهت الصحيفة، بأنه "من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس ترامب، الذي سعى إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وأفغانستان، سيعود في نهاية المطاف لإرسال لكثير من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط".