الخارجية الروسية: واشنطن ترتكب خطأ بتهربها من الحوار مع موسكو بشأن نزع السلاح النووي

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ بعدم إجراء مفاوضات مع روسيا بشأن نزع السلاح النووي.

© Photo / CC0 Creative Commons البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مهتمة بسباق تسلح مع روسيا وابتكار أسلحة جديدة

وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعتبر تهرب واشنطن من حوار ثنائي روسي- أميركي شامل بشأن جدول الأعمال الاستراتيجي خطأ كبيرا".

ووفقا ليرماكوف: "هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات التي لم يتم حلها، ونمو العوامل التي تعرقل نزع السلاح النووي".

وأكد يرماكوف أن "تحويل هذه المشكلات إلى صيغة متعددة الأطراف لن يعزز حلها".

وينوي وزير الخارجية الأميركي بومبيو زيارة روسيا، اليوم الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وقد ألغى بومبيو زيارة لموسكو واكتفى بسوتشي، متوجها عوضاً عنها إلى بروكسل حيث التقى مسؤولي الناتو.

ولا تُستبعد فرضية بحث لقاء بوتين وترامب خلال زيارة بومبيو لروسيا، حيث ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، امس الاثنين، أنه من الممكن من الناحية الافتراضية بحث مسألة لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة "العشرين" المرتقبة في أوساكا اليابانية، أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لسوتشي.

الجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ودول الغرب العديدة تمر الآن بمرحلة صعبة، لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية قبل أكثر ربع قرن.