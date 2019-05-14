وزيرا دفاع تركيا وروسيا يناقشان هاتفيا التطورات في إدلب وإجراءات خفض التوتر بالمنطقة

ناقش وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي التطورات في محافظة إدلب وإجراءات خفض التوتر بالمنطقة.