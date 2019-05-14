وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي آخر التطورات في إدلب وتدابير خفض التوتر

بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر التطورات في إدلب السورية، وتدابير خفض حدة التوتر المتصاعد منذ أسبوع على الأقل، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.