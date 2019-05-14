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12:37 14 مايو/ أيار 2019
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    ثلوج في ولاية آلاسكا الأمريكية

    قتلى في تصادم طائرتين مائيتين في سماء ألاسكا

    © AP Photo / Mark Thiessen
    العالم
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    قال مسؤولون في خفر السواحل وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن طائرة مائية اصطدمت بأخرى في سماء جنوب شرق ولاية ألاسكا، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل ممن كانوا على متنيهما وإصابة 10 آخرين وفقد شخصين.

    وقال جون-بول ريوس، وهو ضابط في خفر السواحل الأمريكية، من مدينة جونو إن الحادث وقع أمس الاثنين، وأن الطائرتين سقطتا في الماء على بعد يتراوح بين 40 و48 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة كيتشيكان وإحداهما كانت تقل 11 من الركاب وأفراد الطاقم فيما كانت الأخرى تقل خمسة أشخاص.

    ​وبحسب "رويتر"، قال ألن كنيتزر المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلا عن معلومات سلطات محلية إن إحدى الطائرتين كانت من طراز دي هافيلاند دي.إتش.سي-2 بيفر والأخرى من طراز دي هافيلاند أوتر دي.إتش.سي-3.

    وأعلنت شركة "تاكوان إير" المشغلة لإحدى الطائرتين إنقاذ الطيار وتسعة ركاب وأنهم يحصلون على الرعاية الطبية لكن مصير أحد الركاب لا يزال غير معروف. وقالت الشركة في بيان إن الركاب كانوا عائدين من رحلة سياحية لمنطقة ميستي فيوردز عندما وقع التحطم.

    ​وكان ريوس قد تحدث في بادئ الأمر عن 10 ناجين في المجمل، قائلا إنهم يتلقون الرعاية الطبية وأن هناك ستة أشخاص من الطائرتين في عداد المفقودين لكنه أشار لاحقا إلى التأكد من وفاة أربعة من المفقودين.

    بينما قالت "ديلي ميل" إن ضحايا الطائرة ارتفع إلى خمسة قتلى، و10 جرحى وهناك شخص واحد لازال مفقودا حتى الآن. 

    ​وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرتين، وهما من ذوات المحرك الواحد، لم تكونا خاضعتين للمراقبة الجوية وقت التصادم وأن ملابسات التحطم غير معروفة حتى الآن.

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