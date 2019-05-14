قتلى في تصادم طائرتين مائيتين في سماء ألاسكا

قال مسؤولون في خفر السواحل وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن طائرة مائية اصطدمت بأخرى في سماء جنوب شرق ولاية ألاسكا، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل ممن كانوا على متنيهما وإصابة 10 آخرين وفقد شخصين.

وقال جون-بول ريوس، وهو ضابط في خفر السواحل الأمريكية، من مدينة جونو إن الحادث وقع أمس الاثنين، وأن الطائرتين سقطتا في الماء على بعد يتراوح بين 40 و48 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة كيتشيكان وإحداهما كانت تقل 11 من الركاب وأفراد الطاقم فيما كانت الأخرى تقل خمسة أشخاص.

In Alaska, Planes Crash Into Each Other, Killing at Least 4 pic.twitter.com/lVbDGO7jLB — Kh R Oinam (@khroinam27) May 14, 2019

​وبحسب "رويتر"، قال ألن كنيتزر المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلا عن معلومات سلطات محلية إن إحدى الطائرتين كانت من طراز دي هافيلاند دي.إتش.سي-2 بيفر والأخرى من طراز دي هافيلاند أوتر دي.إتش.سي-3.

وأعلنت شركة "تاكوان إير" المشغلة لإحدى الطائرتين إنقاذ الطيار وتسعة ركاب وأنهم يحصلون على الرعاية الطبية لكن مصير أحد الركاب لا يزال غير معروف. وقالت الشركة في بيان إن الركاب كانوا عائدين من رحلة سياحية لمنطقة ميستي فيوردز عندما وقع التحطم.

5 dead after mid-air plane crash in Alaska. NBC News confirms those planes were carrying passengers from the Royal Princess Cruise ship. I’ll have an update from the live desk @nbcwashington — Meagan Fitzgerald (@MeaganNBCDC) May 14, 2019

​وكان ريوس قد تحدث في بادئ الأمر عن 10 ناجين في المجمل، قائلا إنهم يتلقون الرعاية الطبية وأن هناك ستة أشخاص من الطائرتين في عداد المفقودين لكنه أشار لاحقا إلى التأكد من وفاة أربعة من المفقودين.

بينما قالت "ديلي ميل" إن ضحايا الطائرة ارتفع إلى خمسة قتلى، و10 جرحى وهناك شخص واحد لازال مفقودا حتى الآن.

Five dead, one missing and 10 injured after two tourist planes crash in mid-air over Alaska https://t.co/3BBQdJc2SL — Dolly Loretta Russo (@dolly19631966) May 14, 2019

​وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرتين، وهما من ذوات المحرك الواحد، لم تكونا خاضعتين للمراقبة الجوية وقت التصادم وأن ملابسات التحطم غير معروفة حتى الآن.