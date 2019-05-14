إيران تفجر مفاجأة بشأن الدولة التي تقف وراء الاعتداء على سفن الفجيرة

اتهم المتحدث باسم البرلمان الإيراني بهروز نعمتي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالوقوف وراء الاعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات.

© REUTERS / SATISH KUMAR صحيفة: مسؤل أمريكي يرجح الدولة التي تقف وراء الاعتداء على سفن الفجيرة

وقال نعمتي، إن "البرلمان الإيراني ناقش في اجتماع مغلق الاعتداءات التي وقعت في المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة قبالة المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وذلك وفقا لوكالة " مهر " الإيرانية.

وأضاف: "نعتقد أن المكر الإسرائيلي هو وراء هذه الحادثة، كما أن موقف وزارة الخارجية كجهاز رسمي في البلاد يعبر عن رؤية النظام حول هذا الموضوع".

وتابع المتحدث باسم البرلمان الإيراني: "أيضا تم البحث في القضايا النووية والاتفاق النووي والإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الخارجية من أجل متابعة نمط تنفيذ التعهدات الأوروبية خلال 60 يوما".

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".

كما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم أن عملا تخريبا، في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، أمس، استهدف ناقلتي نفط سعوديتين، تابعتين لشركة "أرامكو"؛ لافتا إلى تضرر هيكلي السفينتين، من دون وقوع إصابات بشرية أو تسرب نفطي، فيما وصفت طهران الحادثة بـ"مقلقة ومؤسفة" وطالبت بفتح تحقيق لكشف ملابساتها.