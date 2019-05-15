اليورانيوم بين السلم والحرب... تعرف عليه

اليورانيوم هو أحد العناصر الكيميائية المشعة الموجودة في الطبيعة، ويستخدم في محطات الطاقة النووية لتوليد الحرارة وتسخين المياه لإنتاج البخار، بالإضافة إلى الأغراض الحربية.

أعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو / أيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

© Sputnik . Natalia Seliverstova روسيا تحمل واشنطن مسؤولية عدم تمكن إيران من إخراج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل من البلاد

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.

وأعلن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن بدء تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن وقف بعض التعهدات في الاتفاق النووي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران بدأت عمليا زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والاحتفاظ بذخائرها من الماء الثقيل.

ويمكن استخدام اليورانيوم في تصنيع أسلحة نووية، فما هو اليورانيوم وما هي استخداماته:

تم اكتشاف اليورانيوم لأول مرة عن طريق عالم كيمياء ألماني يسمى مارتن كلابروث في عام 1789.

وأطلق عليه مارتن كلابروث اسم يورانيوم تيمنا بكوكب اورانوس، فيما بعد اكتشف العلماء أن ما اكتشفه مارتن كلابروث هو أكسيد اليورانيوم وليس اليورانيوم نفسه.

وتوجد 3 أنواع من اليورانيوم هي (المخصب، والمنضب، وغير المنضب)، والأخير اكتشفه العالم دوراكوفيتش في أفغانستان في التربة والمياه وفي أجساد المرضى الأفغان، بحسب موقع "المرسال".

اليورانيوم المخصب

1. للأغراض العسكرية، في صناعة القنابل النووية.

2. كوقود في الطاقة الذرية وللغواصات وكاسحات الجليد النووية.

© AP Photo / IRNA/ Mostafa Qotbi التلفزيون الإيراني: طهران بدأت زيادة مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب

اليورانيوم المنضب:

1. بالنظر الى شدة كثافة اليورانيوم المنضب، التي تبلغ حوالي ضعف كثافة الرصاص، وإلى خصائص فيزيائية أخرى، فإنه يستعمل في الذخائر المصممة لإختراق المدرعات والدبابات، كما يستعمل أيضا في تقوية المركبات العسكرية كالدبابات.

2. لليورانيوم العديد من الاستعمالات السلمية: كالأثقال أو صابورات الموازنة في الطائرات، وواقيات الإشعاع في الأجهزة الطبية المستخدمة للعلاج بالإشعاع، والحاويات المستخدمة لنقل المواد المشعة ولطمر النفايات النووية. وفقا لموقع "العلوم".

وتبعا لمشروع السموم الحربية بدءا من الأربعينيات يجري استخراج اليورانيوم من المناجم، ويخصب لفصل النظير "U235" لاستخدامه في القنبلة النووية.

وتنتج عملية التخصيب، أو فصل النظير "U235" نفايات نووية خطيرة، لابد من التخلص منها، وهي عملية تكلف ملايين الدولارات، فضلا عن أنها عملية معقدة وشائكة وصعبة التحقيق، وتجابه بمعارضة وتصدي شديدين من قبل حماة البيئة في كل مكان. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يوجد أكثر من مليون طن منها.