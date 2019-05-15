الجيش الإيراني: طهران لم ولن تبدأ بأي حرب لكنها جاهزة للرد

أكد مصدر في قيادة القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لم ولن تبدأ أي حرب، مضيفا: "لكن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وقوية ومستعدة للرد أكثر من أي وقت مضى".

طهران — سبوتنيك. ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر في قيادة القوات المسلحة الإيرانية قوله، اليوم الأربعاء: "حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهم لينكولن" لم تدخل المياه الخليجية وتوقفت في بحر العرب. المياه الخليجية هادئة أكثر من أي وقت والادعاءات الأمريكية بإرسال أسطول، كاذبة ومجرد حرب نفسية".

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وحول اتهام السلطات السعودية لإيران وحركة أنصار الله اليمنية، بالقيام بعمل "إرهابي" باستهداف المنشآت النفطية السعودية، قال المصدر:"لأنصار الله الحق في الدفاع عن اليمن وشعبه في وجه الاعتداءات السعودية بعد أن راقب العالم منذ سنوات الهجمات السعودية على الشعب اليمني الأعزل ودمر البنى التحتية اليمنية".

وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، أول أمس الاثنين، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

ومن جانبها حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجه برد مؤلم يبعث على الندم.