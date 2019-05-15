بسبب "مخاوف أمنية"... قرار أمريكي جديد بشأن فنزويلا

أمرت وزارة النقل الأمريكية بتعليق جميع الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب المخاوف الأمنية، حسبما قالت وزيرة النقل إلين تشاو في بيان اليوم الأربعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال تشاو: "أوافق على أن المصلحة العامة تتطلب تعليقا فوريا للنقل الجوي الأجنبي بين الولايات المتحدة والمطارات الفنزويلية".

© Sputnik . Stringer مادورو يشرح لماذا ابتعدت سفينة حربية أمريكية عن شواطئ فنزويلا

وأضافت: "تم تعليق سلطة جميع شركات النقل الجوي الأمريكية وشركات النقل الجوي الأجنبية على توفير النقل الجوي الأجنبي من وإلى المطارات الفنزويلية".

ويذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد إعلان خوان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة، غوايدو، رئيسا انتقاليا، وتبعتها كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا، ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.