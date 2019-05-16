ترامب: إيران ستتفاوض معنا قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته في أن إيران سترغب قريبا ببدء محادثات مع الولايات المتحدة ردا على السياسة الصارمة للإدارة الأمريكية.

وغرد ترامب عبر تويتر: "الأخبار المزيفة في واشنطن بوست أو الأخبار الأكثر تزييفاً في نيويورك تايمز تروي قصصا، عن وجود صراع داخلي بشأن سياستي القوية في الشرق الأوسط".

The Fake News Washington Post, and even more Fake News New York Times, are writing stories that there is infighting with respect to my strong policy in the Middle East. There is no infighting whatsoever…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2019

وأكمل ترامب "لا يوجد أي صراع داخلي. هناك آراء مختلفة، وأنا أتخذ القرار الصارم والأخير. هي عملية سهلة جدا. تتم مراعاة جميع الأطراف، الآراء والسياسات. أنا واثق من أن إيران قريبا ستجد الرغبة للتحدث".

….Different opinions are expressed and I make a decisive and final decision — it is a very simple process. All sides, views, and policies are covered. I’m sure that Iran will want to talk soon. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2019

وتشهد الفترة الحالية تراشقا بالتصريحات بين إيران والولايات المتحدة، التي تتهم طهران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، متهمة إياها بدعم منظمات إرهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات ترافقها مجموعة سفن حربية إلى المنطقة وطائرات استراتيجية من طراز "بي 52"، في الوقت الذي هددت فيه إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تم منعها من تصدير النفط.