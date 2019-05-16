أمريكا تعتزم إدراج "هواوي" الصينية على القائمة السوداء

واشنطن، سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، ستدرج الولايات المتحدة على القائمة السوداء شركة "هواوي" الصينية، و 70 من وحداتها، لـ "أنشطتها الموجهة ضد الأمن القومي الأمريكي".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، يوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد، ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات تمثل خطرا على الأمن القومي، مما يمهد السبيل أمام حظر التعامل مع شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية.

ولم يشر الأمر التنفيذي شركة بعينها أو بلد، لكن يعتقد أنه موجه بشكل أساسي ضد الصين وشركة هواوي.

وفي سياق متصل، نفت الولايات المتحدة بأن يكون المرسوم الجديد الذي وقعه دونالد ترامب بشأن حماية تكنولوجيا المعلومات موجه ضد شركة هواوي تكنولوجيز أو الصين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة:

إن المرسوم وقع ليس بحق شركة أو دول محددة.

لكنه أكد أن الحديث يدور بشكل خاص عن حماية الجيل القادم من الاتصالات.

وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، بسبب مخاوف من أن تكون أداة تستخدمها الصين للتجسس.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف أغسطس/آب الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و "زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة، بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.