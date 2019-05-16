بعد تصعيدات متبادلة... ظريف يكشف ما تسعى إليه إيران في المنطقة

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن إيران لا تسعى لاشتباك في المنطقة ولكنها لطالما دافعت وتدافع عن مصالحها بقوة، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وبيّن ظريف أن وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي ورغبتها بمواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة.
وأكد ظريف أنه أوضح لنظيره الياباني "طرق خفض التوتر ولجم الإجراءات الأمريكية الساعية للحرب، وأن إيران لا تسعى لاشتباك ولكنها لطالما دافعت بقوة عن مصالحها والان تواصل العمل ذاته".
وأشار ظريف إلى أن الاجتماع بحث أيضا ضرورة التزام المجتمع الدولي بتطبيع العلاقات الاقتصادية لإيران والتي تشكل الهدف الأساسي للاتفاق النووي، إذا ما رغبت الأسرة الدولية بالحفاظ على هذا الاتفاق".
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