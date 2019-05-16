الجبير: الحوثي جزء من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن أفعال جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تؤكد كل يوم أنها تنفذ ما وصفه بـ"الأجندة الإيرانية" في المنطقة.

© REUTERS / Tasnim News Agency إيران تواصل التحرك لمواجهة هجوم واسع قادم من السعودية

وأضاف في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس 16 مايو / أيار: " الحوثي يؤكد يوما بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

وتابع في تدوينة أخرى: "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وحملت المملكة العربية السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إيران وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كامل المسؤولية عن هجوم بطائرات دون طيار استهدف، أمس، منشآت نفطية تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو).

وجاء في الرسالة، التي سلمها المندوب الدائم للسعودية عبد الله المعلمي، ونقلت عنها قناة "العربية"، أمس الأربعاء، أن "الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم".

٢- الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات #الحرس_الثوري_الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 16, 2019

ووجه أيضا السفيران السعودي والإماراتي رسالة مشتركة إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول الهجوم والتخريب الذي وقع، الأحد الماضي، على أربع ناقلات نفط في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في بحر عمان.

١- الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح #إيران — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 16, 2019

وكان الناطق الأمني باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية أكد، أمس الأول، وقوع استهداف محدود لمحطتي ضخ نفط خط "شرق — غرب"، تابعتين لـ "أرامكو".

وتابع موضحا: "حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض".