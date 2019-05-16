إيران تسلم الصين شحنة نفط متجاوزة العقوبات الأمريكية

وفقا لوكالة "رويترز"، قامت الناقلة "مارشال زي" بتفريغ 130 ألف طن من المنتجات النفطية الإيرانية في ميناء بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يحذر إيران من "الخطأ الفادح"

وبحسب الوكالة، استغرق تسليم النفط الإيراني إلى الصين عدة أشهر، وتم نقل الشحنة في أربع سفن مختلفة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي، ومنذ ذلك، توقفت صادرات النفط الإيراني وتراجع الاستثمار الأجنبي.

وحث ترامب زعماء إيران قبل أيام على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

وقدم ترامب العرض في الوقت الذي كثف فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران فقد سعى خلال الشهر الجاري إلى وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأمريكية في الخليج.