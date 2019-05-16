إعلام: بريطانيا ترفع المستوى الأمني لقواتها في العراق بسبب تهديد إيراني

أعلنت بريطانيا، اليوم، رفع مستوى التهديد الأمني ضد قواتها في العراق، وكذلك موظفيها في عدد من دول الخليج، بسبب ما وصف بأنه تهديد أمني مصدره إيران.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت مصادر أن "بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقوات المملكة المتحدة ودبلوماسييها في العراق بسبب خطر أمني بالغ من إيران"، مضيفة أن "المملكة المتحدة وضعت كذلك موظفيها وعائلاتهم في السعودية، والكويت، وقطر في حالة تأهب"، كما نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

© Sputnik . Valeriy Melnikov هولندا توقف عمل بعثتها في العراق بسبب التهديد الأمني

وتزامن ذلك مع سلسلة إجراءات مماثلة من دول غربية أخرى على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد سابقا أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من جميع المسؤولين الحكوميين، الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات الطارئة، مغادرة العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم، الأسبوع الماضي، خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.