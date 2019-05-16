ترامب يوجه طلبا إلى وزير الدفاع الأمريكي بشأن الحرب مع إيران

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن توجيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبا إلى وزير الدفاع الأمريكي، بشأن الحرب مع إيران.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، الخميس، إن ترامب أبلغ القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب يأمل ألا تخوض أمريكا حربا مع إيران

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تلك التصريحات نقلها مسؤولون مقربون من الرئيس الأمريكي، وكان مخول لهم نقل تلك الرسالة إلى البنتاغون الأمريكية.

وجاء في مفاد تلك الرسالة أن ترامب لا يرغب في حملة الضغط الأمريكية المكثفة ضد إيران أن تتصاعد إلى مواجهات وحرب مفتوحة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تقدم معلومات جديدة بشأن التواصل مع إيران في اجتماعها الأخير مع البنتاغون، لذلك كان ترامب حازما في الاجتماع بقوله: "لا نريد صداما عسكريا مع الإيرانيين".

وقالت المصادر إن اثنين من مساعدي ترامب الأكثر تشددا، هما مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، يسعون لإقناع ترامب بضرورة تعجيل المواجهة العسكرية مع إيران.