ترامب يطرح خطة جديدة للهجرة تفضل "الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنجليزية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يريد إدخال تعديلات على نظام الهجرة يتم بموجبها تفضيل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنجليزية ولديهم عروض عمل على الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية بأمريكيين.

وأضاف ترامب في خطاب "خطتنا تشمل تحديثا شاملا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة".

© AP Photo / Moises Castillo خطة ترامب الجديدة للهجرة ربما تزيد تأشيرات العمالة العالية المهارة

وتابع: "إن هذه العملية تعاني من خلل تام" مشيرا إلى أن إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود وتقليل عدد طلبات اللجوء.

وتبنى ترامب عندما كان مرشحا رئاسيا عام 2016 وخلال رئاسته سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويضغط من أجل بناء جدار على الحدود مع المكسيك كما استخدم خطابا لاذعا لوصف المهاجرين من بلدان أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وأيد الجمهوريون بصورة عامة مقترحات ترامب بشأن الهجرة، لكن الخطة الأحدث للبيت الأبيض تهدف إلى توحيد صفوفهم بشكل أوسع نطاقا.

وقالت المصادر إن خطة الهجرة إما ستبقي عدد التأشيرات الممنوحة للعاملين ذوي المهارات العالية سنويا عند نفس مستواها أو ستزيدها قليلا.