بومبيو: تراجع مستوى العنف في أفغانستان من مصلحة الولايات المتحدة وروسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن تراجع مستوى العنف في أفغانستان من مصلحة الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن موسكو وواشنطن قلقتان بشأن التهديدات الإرهابية من قبل أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز الأمريكية: "نعمل حاليا في أفغانستان، نحاول تحقيق مصالحة، روسيا قريبة جدا من أفغانستان، وهناك تهديدات إرهابية تنطلق من هذه المنطقة، وهناك تهديدات إرهابية بنفس المستوى على الولايات المتحدة قد تنبع من هناك. وهنا العامل المشترك، إذا استطعنا الحد من العنف هناك، يمكن لبلادنا الاستفادة من هذا الصدد".

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

هذا وأعلن قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية الروسية، الفريق أول ألكسندر لابين، في 15 أيار/مايو الحالي، أن عدد مقاتلي تنظيم "داعش"(المحظور في روسيا وعدد من الدول)، في أفغانستان، تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2016، وازداد نشاط طالبان الإرهابي بنسبة 30 بالمئة في هذا البلد.