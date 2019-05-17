وفاة رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق بوب هوك

أعلنت أسرة بوب هوك المشرع اليساري ذي الشخصية المؤثرة الذي شغل منصب رئيس وزراء أستراليا في الفترة من عام 1983 وحتى عام 1991، إنه توفي يوم أمس الخميس عن 89 عاما.

وقالت زوجته الكاتبة السابقة بلانش دالبوجيت في بيان: "اليوم فقدنا بوب هوك سياسيا عظيما يقول البعض إنه الأعظم في تاريخ أستراليا في فترة ما بعد الحرب".

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بقدرة هوك على مخاطبة جميع الأستراليين، وقال على تويتر: "بوب هوك كان أستراليا عظيما قاد بلدنا وخدمها بحب وشجاعة وقوة فكرية جعلت بلدنا أقوى".

Bob Hawke was a great Australian who led and served our country with passion, courage, and an intellectual horsepower that made our country stronger.



He was true to his beliefs in the Labor tradition and defined the politics of his generation and beyond. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) May 16, 2019

وقال بيل شورتن زعيم حزب العمال في بيان له: "الأستراليون أحبوا بوب هوك لأنهم أدركوا حب بوب لهم".

وانتخب روبرت جيمس لي هوك، وهو قيادي نقابي سابق، في البرلمان للمرة الأولى عام 1980 ثم وقع الاختيار عليه زعيما لحزب العمال اليساري بعد أقل من شهر من انتخابات عامة مبكرة عام 1983.