تركيا مستعدة لاستلام منظومة "إس-400" في أي وقت تحدده موسكو

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لاستلام منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها.

وقال جاويش أوغلو على هامش جلسة لجنة وزراء مجلس أوروبا: "سنتسلمها بمجرد أن تكون موسكو مستعدة لتوريدها، في أي وقت".

وأعلن وزير الخارجية التركي، في تصريح سابق، عن أن تأجيل تسليم منظومة صواريخ "إس — 400" أو وقف الاتفاقية أمر "غير وارد".

يذكر أن تركيا كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها لن تتخلى عن خططها لشراء منظومة الصواريخ الروسية "إس — 400" وأن الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي يجب أن تسلم في شهر يوليو/تموز 2019.

ومن جانبها زعمت الولايات المتحدة أن "إس — 400" لا تتوافق مع معايير الناتو، وهددت بفرض عقوبات على تركيا في حال امتلاكها، محذرة أنقرة بتأخير أو إلغاء صفقة بيع مقاتلات "إف — 35".