إدانة أمريكي بالانتماء لـ"حزب الله" والتخطيط لهجمات

ونقلت وكالة "فرانس 24" أن المحكمة الفيدرالية في ولاية مانهاتن أدانت علي كوراني البالغ من العمر 34 عاما، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، فيما صرح مكتب جيفري بيرمان، المدعي العام الفدرالي في مانهاتن، بأن الحكم على المولود في لبنان والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 2009، سيصدر في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

© REUTERS / AZIZ TAHER وزيرة داخلية لبنان تربط نزع سلاح "حزب الله" بإسرائيل

وجمع كوراني معلومات عن الأمن وطريقة العمل في مطارات عدة في الولايات المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي بنيويورك، وراقب مباني تخص قوات الأمن في مانهاتن وبروكلين.

يشار إلى أن كوراني كان قد وصل إلى الولايات المتحدة عام 2003، بعدما خضع لتدريبات عدة في معسكرات لحزب الله بلبنان، وكان يتلقى مباشرة أوامر من عناصر في "حزب الله".

وقال جيفري بيرمان: "اليوم، أدين كوراني بجرائمه، في محكمة تقع بجوار أحد المواقع التي أراد استهدافها"، في إشارة إلى مبنى جايكوب جافيتس في مانهاتن.

وكان رجل ثان يدعى سامر الدبك قد تم إيقافه إذ يشتبه أيضا في انتمائه إلى حزب الله، في 8 يونيو/حزيران 2017 في ميشيغن، في نفس يوم اعتقال كوراني. لكن لم يحدد أي تاريخ لمحاكمته.