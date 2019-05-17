السياسيون في أستراليا يسعون لاستمالة الناخبين قبل يوم الحسم

سعى السياسيون الأستراليون، اليوم الجمعة، لاستمالة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، وذلك في اليوم الأخير من حملة انتخابات عامة انتهت بالحداد على واحد من أكثر زعماء البلاد شعبية.

وتوفي رئيس الوزراء الأسبق، بوب هوك، أمس الخميس. وشغل هوك اليساري صاحب الشخصية المؤثرة منصب رئيس الوزراء من 1983 وحتى 1991 وتوفي عن 89 عاما.

© AP Photo / Mick Tsikas رئيس وزراء أستراليا يتعرض لهجوم أمام حشد (فيديو)

وسعى رئيس الوزراء، سكوت موريسون، وزعيم حزب العمال، بيل شورتن، إلى الحديث بصورة أكثر ودية، اليوم الجمعة، فيما تظهر استطلاعات الرأي تقدما بسيطا لحزب العمال قبل الانتخابات التي تجري غدا السبت، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال موريسون عن هوك، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية: "كان أستراليا عظيما ومحبوبا. إنها حياة تستحق الاحتفاء".

ويشعر شورتن بالراحة أكثر قليلا حيال فرصه الانتخابية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح صحيفتي "سيدني مورنينغ هيرالد" و"إيدج" تقدم حزب العمال على تحالف موريسون بهامش بين 49 و51 نقطة.

وإذا فاز حزب العمال فتشهد أستراليا على الأرجح سابع رئيس للوزراء منذ عام 2010.

ويعكس استطلاع "إبسوس" نتائج استطلاعات أخرى بعد فشل موريسون في استمالة الناخبين في الحملة التي ركزت على توقعات حكومته بتحقيق أول فائض في الميزانية منذ أكثر من عشر سنوات.