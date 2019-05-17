السياسيون في أستراليا يسعون لاستمالة الناخبين قبل يوم الحسم

وتوفي رئيس الوزراء الأسبق، بوب هوك، أمس الخميس. وشغل هوك اليساري صاحب الشخصية المؤثرة منصب رئيس الوزراء من 1983 وحتى 1991 وتوفي عن 89 عاما.
وقال موريسون عن هوك، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية: "كان أستراليا عظيما ومحبوبا. إنها حياة تستحق الاحتفاء".
ويشعر شورتن بالراحة أكثر قليلا حيال فرصه الانتخابية، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس" لصالح صحيفتي "سيدني مورنينغ هيرالد" و"إيدج" تقدم حزب العمال على تحالف موريسون بهامش بين 49 و51 نقطة.
وإذا فاز حزب العمال فتشهد أستراليا على الأرجح سابع رئيس للوزراء منذ عام 2010.
ويعكس استطلاع "إبسوس" نتائج استطلاعات أخرى بعد فشل موريسون في استمالة الناخبين في الحملة التي ركزت على توقعات حكومته بتحقيق أول فائض في الميزانية منذ أكثر من عشر سنوات.
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