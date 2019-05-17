مخاوف في إدارة ترامب أن تضرب إيران أمريكا أولا

نقلت الصحيفة الأمريكية "ذي وول ستريت جورنال" أن هناك اختلاف في الآراء داخل إدارة رئيس الولايات المتحدة حول كيفية تفسير تصريحات طهران بأن إيران على وشك المواجهة الشاملة.

ويرى بعض ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تستعد لتكون أول من يبدأ حربا مع الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

ويعتقد البعض في إدارة ترامب، أنه بناء على معلومات المخابرات الأمريكية، كانت السلطات الإيرانية واثقة من أن الولايات المتحدة ستطلق العنان لصراع عسكري واسع النطاق، ولهذا تستعد لاتخاذ تدابير انتقامية. ومع ذلك، كما تؤكد الصحيفة، من بين ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية، هناك رأي مفاده أن "إيران تخطط أو كانت تخطط للضرب أولاً".

وعبر ترامب، يوم أمس الخميس، عن أمله في ألا يتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب.

كما أبلغ ترامب القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توترا في أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماما وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج ردا على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت، هذا الأسبوع، بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

وعبر ترامب، اليوم الخميس، عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.