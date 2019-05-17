صحيفة: عوامل مهمة تقوض تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني إلى مراحل مخيفة

وأشارت الصحيفة أن أمرا واحدا فقط يمثل الفارق بين السيناريو العراقي والسيناريو الإيراني، لكنه يشكل اختلافا كبيرا وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشخصه المختلف كليا عن سلفه جورج بوش الذي قاد الحرب ضد العراق.
واعتبرت "إندبندنت" أن ترامب لا يريد الحرب فهو يمثل هذا النوع من الرؤساء الذين لا يرغبون في خوض المعارك رغم تغريداته التي توحي بالعكس، لكنه يبدو أنه يستخدم هذه التغريدات فقط للضغط على طهران لتوقيع اتفاق جديد بخصوص برنامجها النووي، بينما كان بوش راغبا في الحرب وقادها بجدية في العراق.
ويعتقد مسؤولون إيرانييون أن عاملا آخر يلعب على توتير الأجواء بين إيران والولايات المتحدة من خلال رغبة دول كثيرة بحصول المواجهة بينهما ومن أبرزها إسرائيل والسعودية والإمارات التي تلعب دور المحفز لواشنطن على خوض الحرب.
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