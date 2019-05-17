تسجيل
12:32 17 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي

    وسيط جديد بين أمريكا وإيران

    © AP Photo / Vahid Salemi
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (81)
    0 0 0

    كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الهدف من المباحثات التي من المفترض أن عقدت، أمس الخميس؛ بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره السويسري، أولي ماورر، تكمن حول توسط الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.

    وذكرت قناة "CNN" الأمريكية أن ترامب​ سيبحث مع الرئيس السويسري فتح قناة اتصال مع الإيرانيين، خلال زيارته المفاجئة إلى واشنطن، التي جاءت بعد أيام من تصريحات مثيرة لترامب، وذلك بحسب "الخليج أونلاين".

    تسهيل العلاقات الدبلوماسية

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Evan Vucci
    مخاوف في إدارة ترامب أن تضرب إيران أمريكا أولا
    وأضافت القناة إنه من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس سويسرا، الوسيط منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران، لمناقشة "دور سويسرا في تسهيل العلاقات الدبلوماسية".

    وكان البيت الأبيض أعلن، أول أمس، أن الرئيس السويسري سيصل إلى واشنطن لعقد اجتماع غير مقرر بنظيره الأمريكي؛ كي يبحثا التعاون بين الدولتين، ومن ضمن ذلك "دور سويسرا في تيسير العلاقات الدبلوماسية، وغيره من المسائل الدولية".

    ووصفت وسائل الإعلام السويسرية هذا اللقاء بأنه "تاريخي"؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها رئيس الولايات المتحدة نظيره السويسري في البيت الأبيض.

    وكان ترامب عبّر، يوم الأحد الماضي، في تصريحات مثيرة، عن رغبته في أن يتصل قادة إيران به لحل الأزمة التي تزداد اشتعالاً، قائلاً إن إدارته تركت رقم هاتف مع السويسريين، كي يتصل الإيرانيون عليه في حال أرادوا التفاوض.

    هاتف ترامب

    ورداً على تصريحات ترامب، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن أحداً لن يتصل به من طهران، مهما حاول تمرير رقم هاتفه، أو فرض عقوباته.

    وأعرب حشمت الله فلاحت بيشة عن اعتقاده أن "أمريكا لن تدخل في حرب مع إيران تدرك أنها ستخرج منها خاسرة".

    ونقلت "وكالة أنباء فارس" الرسمية، يوم الأحد الماضي، عن بيشة قوله: إنه "لا أحد في إيران سيتصل هاتفياً بترامب مهما حاول".

    الحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012
    © AP Photo / Vahid Salemi
    صحيفة: عوامل مهمة تقوض تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني إلى مراحل مخيفة
    وشهدت الأزمة بين أمريكا وإيران تصعيداً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مع عدد من القاذفات إلى الخليج، قبل أن تزرع منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في المنطقة.

    تفجيرات الفجيرة

    كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء حادثة التفجيرات، التي استهدفت أربع سفن في مدينة الفجيرة الإماراتية.

    وكانت خارجية الإمارات قالت، يوم الأحد الماضي، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها) تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

    ومن بين تلك السفن اثنتان تتبعان السعودية، حيث أعلنت الرياض، يوم الاثنين، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (81)

    انظر أيضا:

    مخاوف في إدارة ترامب أن تضرب إيران أمريكا أولا
    صحيفة: إيران طلبت من حلفائها الاستعداد للحرب بالوكالة في الشرق الأوسط
    مصادر: الكونغرس الأمريكي يحصل على إفادات سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل
    بيلوسي: ترامب لا يمتلك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران
    محلل سياسي: تخفيض إيران لالتزامها النووي "خطة أمريكية" قادها جون بولتون
    الكلمات الدلالية:
    حاملة الطائرات, أخبار سويسرا, أمريكا, البيت الأبيض, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المعرض الدولي الثاني عشر لصناعة المروحيات HeliRussia - 2019 في معرض كروكوس إكسبو في موسكو - مروحية Curti Zefhir المجهزة بنظام مظلات الإنقاذ
    المعرض الدولي لإنتاج المروحيات "هيلي روسيا - 2019"
    تلغرام يحذر من خروقات أمنية في تطبيق واتسآب
    "تلغرام" مخاطبا "واتسآب": بتدافع عن حالك ضد الفيروسات بالمناديل
    حاملة الطائارات الأمريكية أبراهام لنكولن
    حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك