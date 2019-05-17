نائب قائد الحرس الثوري: أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة

قال نائب قائد الحرس الثوري، اليوم الجمعة، إن أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية إلى جانب أسباب تتعلق بالقوات، وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Carlos Barria الحرس الثوري: نمر بأكثر لحظة حاسمة في تاريخنا... ونقف على شفا مواجهة شاملة مع العدو

وعبر ترامب، يوم أمس الخميس، عن أمله في ألا يتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب.

كما أبلغ ترامب القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.