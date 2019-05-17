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12:32 17 مايو/ أيار 2019
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    القوات الجوية الأمريكية

    نائب قائد الحرس الثوري: أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة

    © Sputnik . Vladimir Pirogov
    العالم
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    قال نائب قائد الحرس الثوري، اليوم الجمعة، إن أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية إلى جانب أسباب تتعلق بالقوات، وفقا لـ "رويترز".

    موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا
    © REUTERS / Carlos Barria
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    وعبر ترامب، يوم أمس الخميس، عن أمله في ألا يتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب.

    كما أبلغ ترامب القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون"، باتريك شاناهان، بأنه لا يريد حربا مع إيران.

    وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

    وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/ مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

    وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
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