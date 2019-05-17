المستشار النمساوي يعرب عن ثقته باستكمال تنفيذ مشروع "التيار الشمالي- 2"

أعرب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، اليوم الجمعة، عن ثقته في أن النمسا مع شركائها سيكونون قادرين على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

فييينا — سبوتنيك. وقال كورتز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس شركة النفط والغاز "أو إم في" النمساوية: "بصفتي أوروبياً مقتنعاً، أنا شخصياً أعتبر هذا المشروع إيجابياً، مثل الحكومة الألمانية والعديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي".

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يدعو لعدم السماح لروسيا باستكمال بناء مشروع "التيار الشمالي 2"

وأردف: "أعتقد أنه سيكون بإمكاننا تنفيذ هذا المشروع معا".

يتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

وتبلغ حصة عملاق الغاز الروسي "غازبروم" في المشروع 50 بالمئة، وتملك واحدة من الشركات الأوروبية الخمس المشاركة في المشروع حصة 10 بالمئة فيه.

وتعتبر شركة " نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 بالمئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع — "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 بالمئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو] ، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".