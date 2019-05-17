ليس عسكريا... موقع استخباراتي: إيران تستعد لهجوم أمريكي

وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن إيران استعدت لأي هجوم إلكتروني أمريكي على منشآتها النووية، ردا على الهجوم "الإيراني" على استهداف قطاع النفط الخليجي، الأحد الماضي.
وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن علماء الجامعات الإيرانية طوروا جدار حماية لأنظمة التشغيل الآلي الصناعية لتحييد التخريب الصناعي، كالذي سببه "ستاكسنت" في شبكات الكهرباء، وتم اختباره بنجاح، موضحا أن الوزير الإيراني لم يذكر تفاصيل أخرى.
وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل طورتا فيروس "Stuxnet ستاكسنت"، الذي تم اكتشافه عام 2010، بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نتانز النووي الإيراني.
وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن البنتاغون الأمريكي ينتوي مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية عبر فيروس إلكتروني، ردا على مهاجمة أربع سفن نفط خليجية، الأحد الماضي، في خليج عمان، قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.
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