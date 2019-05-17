ليس عسكريا... موقع استخباراتي: إيران تستعد لهجوم أمريكي

قال موقع إلكتروني استخباراتي عبري إن إيران تستعد لهجوم جديد من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن إيران استعدت لأي هجوم إلكتروني أمريكي على منشآتها النووية، ردا على الهجوم "الإيراني" على استهداف قطاع النفط الخليجي، الأحد الماضي.

© AP Photo / Evan Vucci مخاوف في إدارة ترامب أن تضرب إيران أمريكا أولا

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي على لسان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أذري جهرمي، أن إيران طورت برنامجا لحماية صناعتها من فيروس الكمبيوتر "ستاكسنت"، وذلك بعد اتهام طهران، إسرائيل، في نوفمبر/تشرين الثاني، بشن هجوم إلكتروني على منشآت اتصالات في إيران.

وأورد الموقع الاستخباراتي العبري أن علماء الجامعات الإيرانية طوروا جدار حماية لأنظمة التشغيل الآلي الصناعية لتحييد التخريب الصناعي، كالذي سببه "ستاكسنت" في شبكات الكهرباء، وتم اختباره بنجاح، موضحا أن الوزير الإيراني لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وإسرائيل طورتا فيروس "Stuxnet ستاكسنت"، الذي تم اكتشافه عام 2010، بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نتانز النووي الإيراني.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن البنتاغون الأمريكي ينتوي مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية عبر فيروس إلكتروني، ردا على مهاجمة أربع سفن نفط خليجية، الأحد الماضي، في خليج عمان، قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.